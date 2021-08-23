وطنية
أوحلي يزلزل البيت الحركي
استقالة الوزير السابق تسائل العنصر وأمسكان وتزعزع أوزين بإفران زلزل حمو أوحلي، الوزير السابق والقيادي في المكتب السياسي، أركان الحركة الشعبية، بإعلان استقالته من الحزب، على بعد أسابيع من معركة الانتخابات الجماعية والبرلمانية والجهوية. وهز خبر استقالة رئيس المجلس الإقليمي لإفران، البيت الحركي، بشكل مفاجئ، موجها بذلك رسالة مدوية إلىأكمل القراءة »
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