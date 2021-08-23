الرياضة
حمودان ينقذ ميركاتو طنجة
بنعلي ثالث انتداب ومخاوف من تفويت المجهد لبركان أشرف المدرب الفرنسي بيرنار كازوني على انطلاق تداريب اتحاد طنجة، استعدادا للموسم الجديد، بحضور أليين دوراند مدربا مساعدا، و طوماس كورنوص معدا بدنيا، ومحمد بيسطارة، مدربا للحراس. وأعلن الفريق ثالث انتداباته، بالتوقيع للمهاجم يوسف بنعلي (26 سنة)، لمدة موسمين، وهو جناح هجوميأكمل القراءة »
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