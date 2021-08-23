حوادث
الحبس لأحداث متهمين بالسرقة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أحداث وحكمت عليهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بجناية السرقة الموصوفة. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عمران، في شأنهم بعدة شكايات، تتهمهم باقترافهم سرقات موصوفة. وصرح المشتكي الأول أن المتهمين اقتحموا قاعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا