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لفتيت في مرمى نيران العثماني

منذ ساعتين
اتهم السلطة بالتأثير في الانتخابات وعرض “رشاو” على مرشحيه مقابل التخلي عن “بيجيدي” تحول سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى مشتك بالسلطات المحلية وبالمنافسين، مبرزا بعضا من مظاهر الضغط على أعضاء حزبه، قائلا إن أحدهم في منطقة سيدي عزوز إقليم سيدي قاسم، عرض على عضو منأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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