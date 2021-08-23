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كنعان يدشن أول أعمال الفن الرقمي
إقبال على لوحاته في الشبكة العنكبوتية للمتعاملين بالعملة الافتراضية أطلق الفنان علي كنعان أول عمل رقمي له لل”NFT” (عملة رمزية غير قابلة للتداول)، وهو المعيار الجديد لمصادقة الأعمال الرقمية الفريدة القائمة على تقنية “Blockchain”، والتي تمثل رمز تشفير غير قابل للتبديل، وهو معيار مشابه لتلك المستخدمة في العملات المشفرة مثلأكمل القراءة »
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