حوادث
3 سنوات لمروج ممنوعات بالجديدة
توبع بالسكر والسياقة في حالته وعدم التوفر على رخصة قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وذعيرة تقدر بحوالي 95 مليونا، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتابعته النيابة العامةأكمل القراءة »
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