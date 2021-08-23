الرياضة
الدفاع يوقع للجزائري شعبان
تعاقد الدفاع الحسني الجديدي مع الجزائري كريم شعبان، البالغ من العمر 21 سنة، لثلاث سنوات. وسبق لكريم شعبان، الذي يشغل مركز جناح أيسر، أن لعب لأجاكسيو، وينتظر أن يشارك في تداريب الفريق، بداية من الأسبوع المقبل، بعد إخضاعه للاختبار الطبي. وجاء التعاقد مع شعبان بتوصية من المدرب عبد الحق بنشيخة،أكمل القراءة »
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