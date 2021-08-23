الرياضة
آسفي يوقع للهاني وأبو علي
أنهى المكتب المسير لأولمبيك آسفي مفاوضاته مع اللاعب السابق للمولودية الوجدية كريم الهاني، بالاتفاق على توقيع عقد لموسم واحد قابل للتجديد. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المدرب فوزي جمال أوصى بالتعاقد مع هذا اللاعب قبل أن يلتحق بالتداريب الجماعية للفريق. وولد الهاني في 1988 بفرنسا، وخاض تجربتين رفقة فريقيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا