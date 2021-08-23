وطنية
أي نخب سياسية لتنفيذ النموذج التنموي؟
انتخابات 2021 كشفت ترحالا وقيادات ضعيفة وتلاشي مفهوم المناضل بقلم: ذ. احمد ازيرار * إنه حقا من الصائب جدا أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد. فرغم ظرف الجائحة، التي يخشى أن تبقى ملتهبة لوقت لا يعرف مداه، ارتأت الدولة ألا تؤجل الاستحقاقات لكي تعطى للديمقراطية فرصة جديدة للتقدم الى الأمامأكمل القراءة »
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