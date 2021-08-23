بانوراما
طرق إخفاء البقع الداكنة
تسبب البقع الداكنة المشاكل بشكل كبير، خاصة ما بعد المكياج، إذ تظهر بألوان مختلفة، مثل الرمادي والبنفسجي لتفسد الإطلالة. وتعتبر البقع الداكنة من أكثر المشاكل الشائعة، التي يقدم المختصون في التجميل نصائح لإخفائها باعتماد أسلوب صحيح ومثالي لوضع الماكياج، من شأنه أن يجعل البشرة متوهجة ومشرقة بطريقة مميزة. ولإخفاء البقعأكمل القراءة »
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