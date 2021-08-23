وطنية
الملك: قواعد الجوار تغيرت
كشف تعرض المغرب لعدوان مقصود من قبل من يتعيشون على الماضي ويرفضون مسايرة التطورات تضمن الخطاب الملكي للذكرى 68 لثورة الملك والشعب، رسائل قوية إلى بعض بلدان الجوار، مفادها أن قواعد تغيرت، تنبه بعض الدول الغربية إلى أن الدول المغاربية أصبحت قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبها.أكمل القراءة »
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