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بانوراما

قراءة تجربة إسلاميين من الداخل

منذ دقيقتين
من الإخوان إلى الإلحاد 2 الباحث منتصر حمادة يرصد انتقال إسلاميين من المرجعية الإخوانية إلى الإلحاد كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقاً، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ وما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقا من مقام «المراهقة السلفية الجهادية»، نحو مقامأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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