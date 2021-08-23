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أنغام تطلق “ونفضل نرقص” طرحت، أخيرا، النجمة أنغام فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ونفضل نرقص”، إذ أظهرت سعادتها والحالة الفنية والمزاجية الرائعة بالأغنية، كما عبرت عن أحاسيسها وحالة الحب الفنية التي تعيشها رفقة جمهورها. وتعاونت النجمة أنغام في فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ونفضل نرقص”، مع الملحن عزيز الشافعي، الذي كتب كلماتهاأكمل القراءة »
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