الأولى
الرصاص في عاشوراء
إصابات وتكسير سيارات بعد مواجهات عنيفة بين أمنيين ومتمردين على الطوارئ عاشت المصالح الأمنية بالمحمدية والبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، وإلى حدود الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، لحظات عصيبة شبيهة بأفلام الرعب، لمناسبة احتفالات عاشوراء، التي تحولت إلى حرب ضروس مع المحتفلين المتمردين على الطوارئ الصحية وإجراءات استتباب الأمن.أكمل القراءة »
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