الرياضة
الوداد يقدم ضمانات الانتداب
وكيل يعرض خافي والحشادي على الركراكي والفريق يسافر إلى السعيدية قدم الوداد ضمانات لجامعة كرة القدم، من أجل إجراء الانتدابات في الميركاتو الصيفي. واعتبر الوداد، تجديد عقد أحد مستشهريه الأساسيين، ومنحة بلوغ نصف نهائي عصبة الأبطال، ومنحتي لعب نصف نهائي كأسي العرش والفوز البطولة، كافية لدخول سوق الانتقالات. كما أكدأكمل القراءة »
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