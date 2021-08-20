حوادث
سقوط “فويسا” و”باكي” بطنجة
وضعت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، حدا لنشاط شخصين يعتبران من أكبر مروجي المخدرات القوية والأقراص المهلوسة بالمنطقة الشمالية، بموجب عدد من مذكرات بحث وطنية صدرت في حقهما لتورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار وترويج المخدرات بشتى أنواعها، إلا أنهما ظلا مختفيين يمارسان أنشطتهما الإجرامية إلى أن سقطا،أكمل القراءة »
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