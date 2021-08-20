الرياضة
تفاصيل اجتماع مكتب الرجاء والمنخرطين
طالبوا بانتدابات وفسخ عقود لاعبين واقترحوا المساعدة في التدبير المالي شهد اجتماع المكتب المسير للرجاء والمنخرطين، أول أمس (الأربعاء)، اتفاقا حول عدد من النقاط، تهم عمل المكتب والانتدابات والاستعداد للجمع العام المقبل، الذي تأجل إلى 14 شتنبر المقبل. وحسب معلومات «الصباح» فإن المكتب أصر على أن يستغل المكتب الانتعاشة الماليةأكمل القراءة »
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