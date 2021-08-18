بانوراما
“الطازوتا”… سياحة قروية بديلة
برزت في السنوات القليلة الماضية، مشاريع سياحية بديلة، تركز على السياحة الإيكولوجية أو السياحة الخضراء التي تعتمد على الطبيعة كأبرز تيماتها الأساسية، والتي تنطلق من القرية وتعود إليها. واهتم العديد من الفاعلين السياحيين بالسياحة القروية، التي تهتم بالجبل والوادي والغابة، وتهتم بالآثار العمرانية والبنايات القديمة، ك”الطازوتا والتوفري والنوايل”، التي كانتأكمل القراءة »
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