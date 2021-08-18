الرياضة
السوالم يتعاقد مع الهاشمي
تعاقد شباب السوالم الرياضي مع المدافع الأيمن زكرياء الهاشمي، اللاعب السابق للرجاء والوداد. ووقع الهاشمي (34 سنة)، عقدا مع شباب السوالم، يمتد لموسم واحد، والتحق بمعسكر الفريق بالجديدة. وأصبح زكرياء الهاشمي سابع تعاقدات شباب السوالم، إلى جانب المالي عبدواللاي تراوري ومصطفى الصهد وزكرياء بلمعاشي وياسين غزواني وهيثم البهجة ورياض إديبكوكينأكمل القراءة »
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