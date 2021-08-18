حوادث
الحبس لمروج خمور ومخدرات
قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق متهم بجنحة ترويج المخدرات والخمور وإهمال أسرة وخرق حالة الطوارئ الصحية، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم وذعيرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدرت في 50 مليونا، وبمصادرة السيارة وإتلافأكمل القراءة »
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