وطنية
تلاعبات في مشاريع ملكية
فجرها رئيس معزول وكشف اختفاء مليارين من جماعة بالقنيطرة كشف عبد الحق بدوي، رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب، ثاني مدينة بإقليم القنيطرة، في خروج إعلامي قبل وضع الترشيحات، عن حقائق غاية في الخطورة، طالت مشاريع ملكية تدخل ضمن المخطط الإستراتيجي للإقليم نفسه. وقال بدوي، الذي عزلته وزارة الداخلية، لأسباب شرحهاأكمل القراءة »
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