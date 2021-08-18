الرياضة
حدومي مساعدا بوادي زم
عين سريع وادي زم عبد الله حدومي، مساعدا للمدرب فؤاد الصحابي، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. ووقع حدومي عقدا مع السريع يمتد لموسم واحد، ليشغل هذا المنصب، الذي ظل شاغرا في عهد فؤاد الصحابي، خلال الموسم الماضي. ويتوفر حدومي على تجربة ميدانية، إذ لعب لسريع وادي زم، لثلاثة مواسم، وأولمبيك خريبكة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا