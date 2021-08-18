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الرياضة

حدومي مساعدا بوادي زم

منذ ساعتين
عين سريع وادي زم عبد الله حدومي، مساعدا للمدرب فؤاد الصحابي، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. ووقع حدومي عقدا مع السريع يمتد لموسم واحد، ليشغل هذا المنصب، الذي ظل شاغرا في عهد فؤاد الصحابي، خلال الموسم الماضي. ويتوفر حدومي على تجربة ميدانية، إذ لعب لسريع وادي زم، لثلاثة مواسم، وأولمبيك خريبكة،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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