حوادث
6 سنوات لسارق بالجديدة
أوقف في حالة سكر خلال حملة أمنية والشرطة حجزت لديه المسروقات قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة سارق وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني وحمل سلاح دون مبرر مشروع وخرق حالة الطوارئ الصحية. وتقدم الضحية بشكاية أمام الشرطة القضائيةأكمل القراءة »
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