بانوراما
آل الشعبي… ميلود وفوزي والآخرون
عائلات انتخابية 2 الأب عصامي والابن وظف مستواه التعليمي وأسماء تحب العمل الميداني لم يعد التوريث يقتصر على المهن والموهبة، بل امتد إلى السياسة، وبعض المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والجماعات التي تحولت إلى فضاء للعائلات. وفي هذه الحلقات ننشر بعض الشخصيات المعروفة وطنيا والتي تمكنت من دخول الانتخابات رفقة مقربينأكمل القراءة »
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