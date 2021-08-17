بانوراما
متحف “برج بلقاري”… خزفيات ما قبل التاريخ
من بين أهم الأماكن التي تستحق الزيارة بمكناس، والتي تمنح الفرصة لاكتشاف جزء كبير من الحضارة المغربية، متحف “برج بلقاري». وتؤكد المؤسسة الوطنية للمتاحف أن المتحف يستمد اسمه من الحصن العلوي الذي يحتضنه والذي يعتبر جزءا من الأسوار الإسماعيلية الشهيرة المشيدة من قبل السلطان مولاي إسماعيل، إذ كان لهذا السورأكمل القراءة »
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