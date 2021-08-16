الأولى
“الشناقة” يتربصون بمركب الأمل
بدأت الحالة المزرية التي بات عليها مركب الأمل للتنس بالبيضاء، تطفو على السطح، أخيرا، إذ ظهر “شناقة” بثوب مستثمرين، يتربصون بالمركب، بمبرر رغبتهم في تحويله لأكاديمية للتنس، وإعادة تأهيله. وأثار هذا المعطى غضب المنخرطين، الذين يرون في الخطوة إجحافا كبيرا، خاصة أن المركب يعتبر المتنفس الوحيد لهواة التنس في البيضاء،أكمل القراءة »
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