حوادث
انتحار شاب بعين اعتيق
وضع شاب يبلغ من العمر 28 سنة حدا لحياته شنقا بمنزله بدوار أولاد “عكبة” بجماعة اعتين اعتيق ضواحي تمارة، مساء الخميس الماضي، وانتقل فريق من الدرك الملكي لإجراء المعاينات على جثته. وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بتمارة، لإجراء تشريح طبي عليه لمعرفة أسباب الوفاة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا