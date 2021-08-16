افتتاحية
من نصدق؟
سيكون من الصعب، ونحن نعيش فورة الصيف والعطل والاستجمام، أن يقنعنا المدير العام لبنك المغرب ووزارة المالية والاقتصاد ومركز الظرفية الاقتصادية وباقي المؤسسات الأخرى، بوجود أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة في المغرب. فما يصلنا من صور وربورتاجات وتحريات صحافية من مراسلينا من مختلف المدن، يؤكد حقيقة واحدة: هي أن أغلب المغاربة،أكمل القراءة »
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