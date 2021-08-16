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تزكيات آخر ساعة تفجر لوائح ترشيح
هجرات جماعية إلى أحزاب منافسة وتغييرات الوقت الميت في ترتيب المرشحين تشعل فتيل الغضب أعلن عدد من المرشحين الانسحاب من لوائح أحزاب، احتجاجا على تزكيات آخر ساعة، إذ لم تتمكن القيادات من ثني منسقين عن سحب ترشيح مغضوب عليهم من قبل السكان، وبرر المرشحون الغاضبون تغيير أحزابهم بإمكانية تأثرهم بوجودأكمل القراءة »
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