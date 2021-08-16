الأولى
بوليساريو تعود للبطش لإخماد الاحتجاجات !
تستغل السكان في التجنيد في التنظيمات الإرهابية ونقل السلاح بأمر من المخابرات الجزائرية بقلم: الفاضل الرقيبي لم يعد يخفى على أحد التدهور الخطير للوضعية، التي باتت عليها بوليساريو على الصعيدين الداخلي و الخارجي، فحالها يغني عن سؤالها والواقع على الأرض يثبت أن الأمر لم يعد يحتاج لأي فطنة أو نباهةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا