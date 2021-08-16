الرياضة
رسالة رياضية: تخبط
لم يدرس الرجاء ملف مباراته أمام روما جيدا، أو ربما فكر في الجانب المالي والإشهاري أكثر من شيء آخر، كيف؟ أولا، أي برنامج إعدادي لفريق لكرة القدم يتم بشكل تصاعدي، يتناسب مع درجة الجاهزية والتحمل لدى اللاعبين، لكن مسؤولي الرجاء بدؤوا من القمة، وهذا خطأ كبير، يتحمل فيه المدرب المسؤوليةأكمل القراءة »
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