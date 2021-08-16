الرياضة
خريبكة يمدد عقد عكادي
الفريق يفاوض لاعبين آخرين لتعزيز صفوفه مدد أولمبيك خريبكة عقد عميده يوسف عكادي، للاستفادة من تجربته، بقرار من المدرب عزيز كركاش. وجدد خريبكة عقد عكادي لموسمين، إذ يعد واحدا من أقدم لاعبي الفريق، وسيلعب بجانب عدنان مرشدي وحمزة قلعي وعبد القادر قاضي، في انتظار جلب مدافعين آخرين. ولعب عكادي 22أكمل القراءة »
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