اذاعة وتلفزيون
أصواب يصور “للي تشهاه خاطري”
عاد المخرج إدريس أصواب إلى أجواء التصوير، إذ شرع في تصوير عمل تلفزيوني جديد، يحمل عنوان “للي تشهاه خاطري”. ويجمع العمل وهو شريط تلفزيوني لصالح القناة “الأولى”، مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بسكينة درابيل وأحلام الزعيمي، اللتين شرعتا في نشر بعض كواليس العمل على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وينتظرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا