وطنية
الدخول المدرسي… حرية الاختيار للأسر
وزارة التربية لن تفرض التعليم عن بعد لكنها قد تلجأ إليه في حال تفشي الوباء علمت «الصباح» أن وزارة التربية والتعليم، ستقترح على الأسر، جميع الأساليب التعليمية الممكنة، خلال الدخول المدرسي في شتنبر المقبل، إذ ستخيرها بين التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو الجمع بينهما بالتناوب، حسب ظروف كلأكمل القراءة »
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