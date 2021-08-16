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حوادث

تكسير نظارات ينتهي بقتل

منذ 8 ثواني
الجاني لم يتقبل سلوك صديقه فوجه له طعنة أردته صريعا أحالت مصالح الدرك الملكي بتنغير، عشرينيا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، متورطا في جريمة قتل غريمه بطعنة بالسلاح الأبيض. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين الجاني والضحيةأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني
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