أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

“سماسرة “يختطفون” مرضى “كورونا”…”كولونيل يفضح عصابة الحوادث الوهمية”… “تزكيات آخر ساعة تفجر لوائح ترشيح”…””الشناقة” يتربصون بمركب الأمل”… “بوليساريو تعود للبطش لإخماد الاحتجاجات !”…. “إيقاف طبيب دهس شرطيا بطنجة”…”تكسير نظارات ينتهي بقتل”…روبورتاج بعنوان “”مـولاي يوسـف”… ضغـط وإرهـاق”…”الدخول المدرسي… حرية الاختيار للأسر”…”الترحـال… فساد السياسة”…. “نظام وتصنيف جديدان في قرعة “الكان”…. وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.