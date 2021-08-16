وطنية
تحالف لرئاسة أكبر غرفة فلاحية
وضع تحالف ثلاثي مشكل من أحزاب التجمع والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ظهر أول أمس (السبت) بسيدي بنور، لمساته الأخيرة في خطته الرامية إلى الظفر برئاسة غرفة الفلاحة لجهة البيضاء سطات. و التف 46 عضوا حول عبدالقادر قنديل، مرشح مشترك للأحزاب السالفة الذكر، والذي يتبارى على الرئاسة أمام عبدالفتاح عمار، مرشح الأصالةأكمل القراءة »
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