وطنية
“مزاجيات” رخص التنقل بين المدن
مواطنون يعانون في الإدارات وشروط مختلفة وأعوان مراقبة يؤولون مرسوم إعلان الطوارئ يخضع تسليم رخص التنقل بين المدن من قبل إدارات السلطة المحلية، لحالات المزاج المختلفة لبعض رجال السلطة المكلفين بالتوقيع عليها، عوض الاتفاق على مساطر موحدة، تمتح روحها من مرسومي قانون حالة الطوارئ الصحية وإعلان هذه الحالة الصادرين معاأكمل القراءة »
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