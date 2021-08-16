حوادث
جريمة قتل تستنفر أمن مكناس
استفاق سكان حي سيدي بابا بمكناس، أخيرا، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني، بعد تلقيه طعنات قاتلة في أنحاء مختلفة من جسده بواسطة السلاح الأبيض على يد جانح يقطن بالحي نفسه. وحول تفاصيل الجريمة، التي ما زالت أسبابها وحيثياتها مجهولة حتى الساعة ، فقد كشفت مصادر مطلعة،أكمل القراءة »
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