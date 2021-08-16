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بانوراما

كسور تهدد الرضع

منذ يوم واحد
الدكتورة أومليل قالت إن كسر ضلع واحد لا يشكل خطرا ويجبر لوحده قالت البروفيسور مينة أومليل، إن كسور القفص الصدري عند الرضيع، حالة نادرة لكنها ممكنة، مبرزة أن كسر ضلع أو اثنين لا يشكل خطرا، لكن وجب إخضاع الرضيع للمراقبة الطبية، من أجل التأكد من عدم وجود مضاعفات على أعضاءأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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