حوادث
الخيانة تسقط مرشحا للانتخابات
أمر ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أول أمس (السبت)، بإيداع مسؤول فوسفاطي ومرشح للانتخابات الجماعية رفقة عشيقته السجن المدني بآسفي، على خلفية متابعتهما بالخيانة الزوجية والفساد. وتفجرت هذه القضية، مساء الجمعة الماضي، بعدما تمكنت عناصر شرطة المداومة من إلقاء القبض على المتهم وعشيقته وهما في وضعية مخلة بالحياء، وجاءأكمل القراءة »
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