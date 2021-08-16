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“مـولاي يوسـف”… ضغـط وإرهـاق
المستشفى يستقبل أعدادا هائلة من المرضى والراغبين في إجراء التحاليل اكتسب مستشفى مولاي يوسف شهرة لدى مرضى كوفيد 19، فبحكم أنه أول فضاء صحي يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا، فقد تحول إلى ملاذ لكل من هم في حاجة إلى الاستشفاء، أو يرغبون في إجراء التحاليل، وهو ما أدى إلى ضغطأكمل القراءة »
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