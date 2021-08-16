حوادث
إدانة سارق والد خليلته
الجاني استغل علاقته بابنة الضحية للسطو على المبلغ بعدما أسرت له بتفاصيل مكانه قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عازب وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية السرقة الموصوفة وهتك عرض قاصر، نتج عنه افتضاض بكارة. وجاء إيقاف المتهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا