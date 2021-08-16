حوادث
مطاردة هوليودية لـ”بزناس”
انتهت باعتقاله بعد استعانته بكلاب وأسلحة بيضاء عاشت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، الخميس الماضي، لحظات عصيبة شبيهة بالأفلام الهوليودية، لمحاصرة “بزناس» خطير من ذوي السوابق بعد دقائق مثيرة، قاوم فيها أمنيين بالسلاح الأبيض وكلب شرس. وحسب مصادر “الصباح”، فقد أسفرت المطاردة الهوليودية التي قامت بها عناصر الشرطةأكمل القراءة »
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