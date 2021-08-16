حوادث
السجن لكاسري ساق ضابط شرطة
متابعة أفراد شبكة إجرامية لترويج المخدرات اعتدوا على أمني قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أخيرا، إيداع أربعة أشخاص، السجن المحلي، أثبتت التحريات الأمنية أنهم من ذوي السوابق القضائية ، على خلفية قضية تتعلق بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، المتمثلة في مادة لصاق “السلسيون”، المعتبر في عداد المخدراتأكمل القراءة »
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