حوادث
إدانة مقاول متهم بالنصب والتزوير
أيدت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق مقاول والقاضي بإدانته والحكم عليه بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بألف درهم، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل جنح النصب وصنع عن علم شهادة أو إقرار تتضمن وقائعأكمل القراءة »
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