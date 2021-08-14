حوادث
شبهات تحوم حول قرار قاضي تحقيق
شكاية أمام عبد النباوي ترصد الخروقات وتطالب بإيقاف الإجراءات المتخذة رصدت شكاية توصل بها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خروقات شابت ملف تحقيق معروض بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لم يستوف حسب الشكاية الإجراءات القانونية، واتخذ في شأنه قرار دون الاستماع إلى المشتكى بها. وأشارت الشكاية، التي تتوفرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا