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وجبة إسرائيلية في البيضاء بطعم الأسلحة

منذ 6 دقائق
سائق دراجة نارية أرعب حراس وزير خارجية الدولة العبرية لم يتخيل شاب يقود دراجة نارية بزنقة أبو يعلا الإفراني بحي الراسينغ بالبيضاء، في حدود الرابعة والنصف، عصر أول أمس (الخميس)، أنه كلما زاد السرعة، إلا واقترب من نهاية درامية تابع مشاهدها عشرات المارة بذهول وخوف. فجأة، أحاط رجال أمن مدججونأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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