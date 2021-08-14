حوادث
مطاردة زوارق النفاثة بالشمال
تواصل مصالح الدرك الملكي بمنطقة القصر الصغير (إقليم فحص أنجرة)، بتنسيق مع وحدات بحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود، حربها على شبكات التهريب الدولي للمخدرات بالمناطق الشمالية، وشددت الخناق على مافيا الحشيش وزوارقها النفاثة، التي تنطلق من السواحل الشمالية في اتجاه الجنوب الإسباني محملة بأطنان من المخدرات، وتمكنت، في الفترةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا