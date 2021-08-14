افتتاحية
ماذا أنتم فاعلون؟
الوضع الصحي في البلد لا يبشر بخير، ولا يحمل الأفق أي مؤشرات على أن الآلة الجهنمية للوباء ستتوقف يوما عن الدوران، كما ليست هناك أي ضمانات في عدم وجود متحورات أخرى لفيروس كورونا أسرع انتشارا، وأشد فتكا، ستنهي ما بدأته “شقيقاتها” السابقات. فكل الاحتمالات مفتوحة على اللايقين والشك والخوف والتعبأكمل القراءة »
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